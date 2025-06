Osman Sungur: "Süper Lig'de başarılı olacağız"

Gençlerbirliği Kulübü'nde tekrar başkanlığa seçilen Osman Sungur, yeniden Süper Lig'in "demirbaş" takımlarından olmayı amaçladıklarını belirtti.



Sungur yaptığı yazılı açıklamada, 14 Haziran'daki genel kurula ve yeni dönemdeki hedeflere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Gençlerbirliği'ne başkan olmayı, kurullarında yer alarak bu kulübe hizmet etmeyi isteyen her üyeyi medeni cesaretlerinden dolayı tebrik eden Sungur, şunları belirtti:



"Bundan 1,5 sene önce Gençlerbirlikliler olağanüstü genel kurulda bir oy farkla şampiyonluğu seçmiş meğer… Fark yaratan o bir kişinin desteğini bütün Gençlerbirliği camiasının bana vermiş olduğu destek olarak bildim. Seçildiğim günden beri tek hedefim, şartlar ne olursa olsun Süper Lig'e çıkmaktı. Yönetici arkadaşlarıma 'Gençlerbirliği profesyonel A takımı Süper Lig'de olmadığı sürece bu kulübü yaşatmamız çok zor.' dedim. Gücümüz, bütçemiz elverdiğince Gençlerbirliği camiasına yakışan bir kadro kurduk. Yıllar sonra bonservis verip futbolcu transfer ettik. Zaman zaman puan tablosunda bize yakışmayan yerlerde yer aldık. Ama sonunda şampiyon olmayı bildik. En başından beri hedefim genel kurula şampiyonluk kupasını getirmekti. Öyle de oldu."



Genel kurulun Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapıldığını hatırlatan Sungur'un açıklamasında, "Sonucu en başından belli, plastik sandalyelerin boş kaldığı, elli yüz kişilik bir genel kurul değil, binden fazla üyemizin salona geldiği, neredeyse bine yakınının oy kullandığı, bizi desteklesinler veya desteklemesinler her isteyenin söz aldığı bir toplantı oldu. Ne yazık ki haddini bilmeyen bazıları büyüklerimizi sinirlendirdi. Zaman zaman sesler yükseldi. Bu küçük gerginlikleri de anlıyorum. Herkes üyesi olduğu camiaya hizmet etmek ister. Hele de şampiyon olup, Süper Lig'e çıkmışsa." ifadeleri yer aldı.



Sungur, diğer adayların Nilüfer Bircan'ın ismi altında birleştiğine işaret ederek, "Demek ki insanlar aynı hedef için birleşebiliyor. Genel kurul sürecinde yaşadıklarımızdan camia olarak ders almalıyız. Yıllar boyunca dargın kalanlar da bir amaç uğruna, Gençlerbirliği'ne hizmet etmek için birleşiyorlarsa genel kuruldan sonra da bütün camia olarak birleşebiliriz. Cumartesi gününe kadar yaşadıklarımızı, söylediklerimizi artık bir kenara koymalıyız. Hepimiz, bu camianın bir neferi olduğumuzun bilinciyle geleceğe bakmalı, Gençlerbirliği'nin başarısı için hep beraber çalışmalıyız." şeklinde görüş belirtti.



"YÜKÜMÜZ DAHA AĞIR"



"Şimdi yükümüz daha da ağır, sorumluluğumuz büyük." ifadesini kullanan Osman Sungur, şunları kaydetti:



"Ama bizi tercih edenleri mahcup etmemek için sarf edeceğimiz gayret de yükümüzden daha kuvvetli olacak. Hedefimiz, Gençlerbirliği'ni eskiden olduğu gibi kötü gün akçesine sahip, borcu olan değil, kasasında şıkır şıkır milyon avrolar bulunan bir kulüp haline getirmek. Ancak hedefimizin gerçekleşmesi için tek bir şart var; Gençlerbirliği'miz o bildiğimiz haliyle, yine eskiden olduğu gibi Süper Lig'in demirbaşı olmalı. Kulüpte çalışan emekçilerimizin geçimi de futbol okullarına gelip top oynayan çocuklarımızın neşesi de altyapımızda forma terleten yeteneklerimizin geleceği de bu şarta bağlı. Gençlerbirliği A takımı, her şart ve koşulda Süper Lig'de mücadele etmelidir. Bu mücadelesinden asla vazgeçmemelidir. Gençlerbirliği'nin var olması buna bağlıdır, başka bir çözüme, şu veya bu şahane projeye değil."



Önlerinde kısa sürecek bir transfer döneminin bulunduğunu belirten Sungur, "40-45 gün sonra da lig başlayacak. Her ne kadar genel kurul süreci yaşasak da ben transfer çalışmaları için kulüp çalışanlarına gerekli direktifleri verdim. Hazırlıklarımız tamam. Ama malum iyi futbolcuların her zaman sayısız talibi olacaktır. Ancak Gençlerbirliği'nin diğer bazı kulüplerden avantajlı olduğu özellikleri var. Her şeyden önce burası Ankara. Belki evet yapılması üzerinden yıllar geçti ama tesislerimiz hala bu ülkede parmakla gösterilecek kalitede. Er veya geç, bizimle çalışan futbolcularımız bizde haklarının kalmayacağından emin. Dahası bu kulüpte her zaman bir aile atmosferi var. Bütün bu avantajlarımızla bu sezon için iyi bir kadro kuracağımızdan eminim." görüşünü paylaştı.



Sungur, "Süper Lig'de mücadele ederken kulübün geleceği için önemli işler yapacağız. Bana bu noktada bir projeniz var mı diye soracak olursanız şunu söylerim; mevcut koşullarda tek projem Gençlerbirliği'ni Süper Lig'de yaşatmaktır. Hep söylediğim gibi bütün diğer projeler bu şarta bağlı. Tesislerin yenilenmesi olsun veya yeniden tesisleşme, altyapının daha verimli hale getirilmesi, yeni branşlarda yarışmacı takımlar kurulması, bunların hepsi gerekli ama önceliğimiz Gençlerbirliği'nin Süper Lig'de başarılı olması." değerlendirmesini yaptı.



Yeni 19 Mayıs Stadı'nın en geç gelecek sezona tamamlanmasını arzu ettiklerine de değinen Sungur, "Devletimizin inşa ettiği 55 bin kişilik muazzam yatırımın karşılığını vermemiz lazım. Koltukları Ankaralılarla dolmalı her maç. Niyetimiz başkentimize maç günleri on binlerce hemşehrimizin bir arada olacağı festival gibi günler yaşatmak." ifadeleriyle açıklamasını tamamladı.