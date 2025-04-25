Osmangazi Köprüsü'ne Kocaelispor bayrağı asıldı

Buraya metin gireTrenyol 1. Lig'de sezon bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Kocaelispor, 16 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükseldi.



Binlerce taraftarın iki gün boyunca kutlama yaptığı Kocaeli'de taraftar sosyal medya üzerinden Körfez bayrağının İzmit Körfezi'nde Osmangazi Köprüsü'ne asılmasını istedi.



Taraftarın isteğini kırmayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, dev Kocaelispor bayrağını Ulaştırma Bakanlığı'ndan alınan izinlerin ardından köprüye astırdı.



Görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan başkan Büyükakın, "İstediniz yaptık! Osmangazi Köprüsü artık Yeşil-Siyah" dedi.bilirsiniz.