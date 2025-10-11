Osmaniyespor - Türk Metal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Osmaniyespor - Türk Metal maçının canlı olarak ekranlara geleceği platform belli oldu. Osmaniyespor, ev sahibi avantajını kullanarak sahadan üç puanla ayrılmayı hedefliyor. Türk Metal ise zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor. İşte, mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati…



OSMANİYESPOR - TÜRK METAL MAÇI NE ZAMAN?



TFF 3. Lig’de haftanın dikkat çeken mücadelesinde Osmaniyespor - Türk Metal kozlarını paylaşacak. Osmaniye'da, Osmaniyespor Stadyumu'nda oynanacak kritik maç yarın (12 Ekim) saat 14.30’da başlayacak ve Sıfır TV üzerinden canlı yayınlanacak.



