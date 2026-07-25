Otizmli Türk yüzücü Tuna Tunca, Kuzey Kanalı'nı geçti

Otizmli ultra maraton yüzücüsü Tuna Tunca, dünyanın en zorlu açık su yüzme etapları arasında gösterilen Okyanus Yedilisi'nin (Ocean's 7) üçüncü parkuru Kuzey Kanalı'nı yaklaşık 16 saatte yüzdü.

Tunca'nın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, daha önce Okyanus Yedilisi'nin ilk iki parkuru olan Manş Denizi ve Cebelitarık Boğazı'nı başarıyla geçen Tunca, Kuzey Kanalı parkuru için Kuzey İrlanda'nın Donaghadee kıyısından suya girdi.

Yaklaşık 40 kilometrelik parkurda 14 derece sıcaklıktaki suda kulaç atan Tunca güçlü gelgitler, soğuk hava ve yoğun denizanası varlığıyla mücadele etti.

Antrenörü Mert Onaran ile ekibi ve annesi Gül Nur Tunca'nın destek verdiği sporcu, parkurun son bölümünde yaklaşık üç saat boyunca güçlü akıntıyla mücadele etti. Yaklaşık 16 saatin sonunda İskoçya'nın Port Patrick kıyısına ulaştı.

AXA Türkiye 'nin desteklediği Tunca, Okyanus Yedilisi'nin dördüncü parkur denemesini eylül ayında ABD'deki Catalina Kanalı'nda yapacak. Okyanus Yedilisi'ni Türkiye'den bugüne kadar yalnızca Bengisu Avcı tamamlamıştı.