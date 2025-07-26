Otomobil rallisinde facia: 2 seyirci hayatını kaybetti

Yetkililer, Fransa'nın merkezinde düzenlenen otomobil rallisi sırasında bir arabanın yoldan çıkması sonucu iki seyircinin öldüğünü bildirdi.

Valilik, yarışı izleyen üçüncü bir kişinin de ağır yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Puy-de-Dome departmanındaki Ambert kasabası yakınlarında yarışı izleyen üçüncü bir kişi de ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.



Yerel bir yetkili AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, kaza sırasında olay yerinde bulunan birkaç kişinin şok geçirdiğini ve yardım aldığını söyledi.



Kaza, yerel saatle sabah 10.00 civarında meydana geldi.

Puy-de-Dome'un en üst düzey yerel yetkilisi olan vali, olay yerine gitmek üzere yola çıktı.