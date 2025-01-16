Otyakmaz NTV'ye konuştu:Yabancı VAR ne zaman başlayacak?

Türk futbolundaki hakem tartışmalarının ardından sezonun ikinci yarısında devreye girecek yeni sistem için son hazırlıklar yapılıyor.



Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, VAR odasını yabancı hakemlere açan süreci NTV'ye anlattı.



Yabancı VAR hakemleri ilk etapta federasyonun belirleyeceği maçlarda görev yapacak.

"POLEMİKLERİ ÖNLEMEK AÇISINDAN YABANCI VAR HAKEMİNE KAPILARIMIZI AÇTIK"



Otyakmaz, "Türk hakemlerine güvenmiş olmamıza rağmen son dönemlerdeki spekülasyonlar ve onları biraz da motive etme açısından, yabancı hakeme karşı olmamıza rağmen, alttan gelen istek ve biraz da polemikleri önlemek açısından yabancı VAR hakemine kapılarımızı açtık. Çalışmalarımız devam ediyor, sanırım büyük bir ihtimalle bu hafta da yetişebilir." dedi.

HAKEMLER HANGİ ÜLKEDEN OLACAK?



Hakemlerin hangi ülkeden olacağı konusundaki görüşmeler ise devam ediyor.



Geçen sezonun son 7 haftasında da görev yapan yabancı VAR hakemleri İtalya, İspanya, Almanya, Hollanda ve Portekiz'den gelmişti.

