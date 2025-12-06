Oyuncu sayısı yetmedi, hakem maçı iptal etti
06.12.2025 18:08
AA
Yeni Malatyaspor-Isparta 32 Spor karşılaşması, Malatya ekibinin sahaya 7 oyuncuyla çıkması nedeniyle maçın hakemi Ahmet Resuloğlu tarafından tatil edildi.
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Yeni Malatyaspor, ligin 14. haftasındaki Isbaş Isparta 32 SK karşılaşmasına yeterli sayıda oyuncuyla çıkmadığı için maç iptal edildi.
Sahasında Isbaş Isparta 32 SK'yi ağırlayan Yeni Malatyaspor, mücadeleye 7 kişilik kadroyla çıktı.
Hakem Ahmet Resuloğlu, Yeni Malatyaspor'un yeterli sayıda oyuncuyla müsabakaya çıkmamasından dolayı karşılaşmayı iptal etti.
Yeni Malatyaspor, geçen hafta deplasmanda karşılaşacağı Adanaspor müsabakasına da yeterli futbolcusu bulunmadığı için çıkmamıştı.
GEÇEN HAFTA AÇIKLANMIŞTI
Yeni Malatyaspor 2. Başkanı Abdullah Aksoğan, geçtiğimiz hafta ertelenen Adanaspor maçıyla ilgili yaptığı açıklamada takımın kadro sıkıntısına dikkat çekerek önümüzdeki haftalarda da sahaya çıkamayacaklarını söylemişti.
Aksoğan, "Dar bir kadro kurduk ve takımımız yeni yeni toparlanmaya başlamıştı. Cemil hocanın katılmasıyla birlikte takımımız iyi bir ivme yakalamış rakiplerle kafa kafaya oynamaya başlamıştık. Ancak her şey düzene girdi dediğimiz anda bahis olayı patlak verdi. Bu soruşturmada yedi genç oyuncumuz ceza aldı. Uzun ve kısa süreli cezalar var. Büyük ihtimalle pazartesi günü amatör ligde mücadele eden oyuncularla ilgili cezalar da açıklanacak. Orada da 3-4 oyuncumuz bulunuyor." demişti.