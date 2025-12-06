Oyuncu sayısı yetmedi, hakem maçı iptal etti

GEÇEN HAFTA AÇIKLANMIŞTI

Yeni Malatyaspor 2. Başkanı Abdullah Aksoğan, geçtiğimiz hafta ertelenen Adanaspor maçıyla ilgili yaptığı açıklamada takımın kadro sıkıntısına dikkat çekerek önümüzdeki haftalarda da sahaya çıkamayacaklarını söylemişti.

Aksoğan, "Dar bir kadro kurduk ve takımımız yeni yeni toparlanmaya başlamıştı. Cemil hocanın katılmasıyla birlikte takımımız iyi bir ivme yakalamış rakiplerle kafa kafaya oynamaya başlamıştık. Ancak her şey düzene girdi dediğimiz anda bahis olayı patlak verdi. Bu soruşturmada yedi genç oyuncumuz ceza aldı. Uzun ve kısa süreli cezalar var. Büyük ihtimalle pazartesi günü amatör ligde mücadele eden oyuncularla ilgili cezalar da açıklanacak. Orada da 3-4 oyuncumuz bulunuyor." demişti.