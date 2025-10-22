Oyuncular tepki göstermişti: Miami'de oynanacak maç iptal edildi

Bu durum futbolcuların tepkisine sebep olmuş ve oyuncular geçtiğimiz hafta sonu yapılan karşılaşmaların ilk 15 saniyesinde hareketsiz kalmıştı.

İspanya futbolunun en üst düzey ligi olan La Liga , organizasyonun izleyici kitlesini arttırmak amacıyla 20 Kasım 2025 tarihinde oynanacak olan Barcelona -Villarreal maçının Miami'de yapılmasına karar vermişti.

"YENİ FIRSATLAR ARAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"



Lig yönetiminden gelen açıklamada kamuoyu tepkisine yönelik sezenişte bulundu. Duyuruda, "La Liga olarak İspanyol futbolunun marka değerini arttıracak ve genişletecek olan bu projenin uygulanmamasından dolayı üzgün olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Resmi bir lig maçını yurt dışında oynamak ligin popülaritesini arttıracak bir adım olacaktı. Tüm süreç belirlenen kurallara uygun olarak yürütülmüştü. Biz bu yaşananlar sonrasında yeni fırsatlar aramayı bırakırsak, ligin gelir kalemini azaltmış olacağız." ifadeleri kullanıldı.



ORGANİZASYON KONUSUNDA SORUN YAŞANDI



The Athletic gazetesinin haberine göre maçın Miami'de oynanmamasının sebebi organizasyon planlamasında yaşanan zorluklar...

Hard Rock Stadyumu'nda yapılması planlanan organizasyon, karşılaşmadan bir gün sonra yapılacak olan NFL (Amerikan Futbolu Ligi) maçlarının lojistiği konusunda sıkıntı yaratıyordu. Barcelona-Villarreal maçının oynanması halinde NFL maçları gereken lojistik destekten mahrum kalacaktı.



MAÇ 21 KASIM'A ALINDI



Yaşananların ardından 20 Kasım 2025 tarihinde yapılması planlanan Barcelona-Villarreal maçı 21 Kasım 2025 tarihine alındı.

