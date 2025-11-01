Oyundan çıkarken ıslıklanan Barış Alper'den tepkilere yanıt

"MENTALİMİ DÜŞÜRECEK BİR ÇOCUK DEĞİLİM"



Yılmaz şu ifadeleri kullandı:



"Zaman zaman istediklerimi yapamıyorum. Gönül ister ki hep iyi oynayayım. Taraftar iyi zamanda kötü zamanda arkamda durdular. Ben sıfırdan geldim. Üzülecek, mentalimi düşürecek bir çocuk değilim. Çıkarken taraftar hep desteğini gösteriyor. Onlara teşekkür ediyorum. Çok çalışıp daha iyi bir Barış seyrettirmek istiyorum."

