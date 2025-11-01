NTV.COM.TR

Oyundan çıkarken ıslıklanan Barış Alper'den tepkilere yanıt

Trabzonspor maçında oyundan çıkarken ıslıklanan Barış Alper Yılmaz, tepkilere yanıt verdi.

Milli oyuncu Barış Alper Yılmaz, Trabzonspor maçında yine ıslıklandı.

Yılmaz maç sonunda tepkilere yanıt verdi. 

"MENTALİMİ DÜŞÜRECEK BİR ÇOCUK DEĞİLİM"

Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

 "Zaman zaman istediklerimi yapamıyorum. Gönül ister ki hep iyi oynayayım. Taraftar iyi zamanda kötü zamanda arkamda durdular. Ben sıfırdan geldim. Üzülecek, mentalimi düşürecek bir çocuk değilim. Çıkarken taraftar hep desteğini gösteriyor. Onlara teşekkür ediyorum. Çok çalışıp daha iyi bir Barış seyrettirmek istiyorum."

Oyundan çıkarken ıslıklanan Barış Alper'den tepkilere yanıt - 1 Barış Alper Yılmaz, Trabzonspor maçında yerini Icardi'ye bırakmıştı.
