Trabzonspor 'a 3 puanı getiren golü atan Ozan Tufan karşılaima sonrası yayıncı kuruluşa şu değerlendirmeyi yaptı: “Milli ara dönüşlerinin zorluğunu ligde çok görüyoruz ama biz bunu iyi değerlendirdik. Topun bizde kaldığı, oyunu yönlendirdiğimiz bir maç oldu. Ataklarda biraz eksik kaldık ama kazanarak zirveye biraz daha yaklaştık. Bu galibiyet taraftarlara armağan olsun.”

Fikstürü de değerlendiren Ozan Tufan, "Maç maç bakıyoruz önümüze. Öncelik bu maçtı ve kazandık. Şimdi Konferans Ligi'ne hazırlanacağız. Zorlu bir senaryonun içindeyiz ama sakat arkadaşların da dönüşüyle elimiz rahatlayacak. 3 günde bir oynamak yorucu ama bir futbolcu için maç kadar güzel bir şey yok. Ligde, Avrupa'da hedeflerimiz var ve bunu konustuk. Harika bir teknik ekibimiz ve kulübümüz var. Herkes bize birşeyler vermeye çalışıyor biz de sahada kazanarak onlara karşılık vermeye çalışıyoruz" dedi.