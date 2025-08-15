Özder Özcan kimdir? Iğdır FK'dan Napoli'ye transfer olacak olan Özder Özcan'ın hayatı

Hollanda futbolunun köklü altyapılarından ADO Den Haag U19 takımında yetişen genç yetenek Özder Özcan, kısa sürede gösterdiği performansla futbol otoritelerinin dikkatini çekmeyi başardı.



2025 yaz transfer döneminde Trendyol 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK’ya bedelsiz olarak katılan Özcan, 17 Temmuz 2025’te imzalanan sözleşme ile 30 Haziran 2028’e kadar kulübe bağlandı. Kariyerinde milli takım tecrübesi de bulunan genç oyuncu; Türkiye U17 Milli Takımı’nda 15 maçta 3 gol, U18 Milli Takımı’nda ise 11 maçta 2 gol kaydetti.



Yaz aylarının en dikkat çeken transfer gelişmelerinden biri ise Serie A devi Napoli ile yapılan görüşmeler oldu. Spor basınına yansıyan bilgilere göre, Napoli ile Iğdır FK arasında satın alma opsiyonlu kiralık transfer için anlaşmaya varıldı.



Anlaşma kapsamında Özder Özcan’ın, İtalyan ekibinin altyapı takımı Primavera (U20) kadrosunda forma giymesi bekleniyor.



İtalyan gazeteci Matteo Moretto’nun da gündeme taşıdığı bu transfer hamlesi, Özcan’ın Avrupa sahnesinde önemli bir adım atacağı yorumlarını beraberinde getirdi.