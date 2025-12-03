Özel röportaj| NBA'in lig kurması halinde EuroLeague'nin stratejisi ne olacak?

"REKABETÇİLİĞİ KORUMAK İSTİYORUZ"

EuroLeague'de yer alan kulüplere getirilen harcama limitlerinin lig içi rekabetçiliği azaltacağı konuşuluyor. Özellikle küçük kulüplerin rekabette geride kalacağı iddia ediliyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

-Bu kuralları lig içi rekabetçiliği arttırmak için koyduk. Sistem tamamen bunun için tasarlandı. Yani küçük takımların da rekabetçilik seviyeleri artacak. Yüksek bütçeli kulüpler ile düşük bütçeli kulüpler arasındaki makas daralacak. Küçük kulüpler daha fazla harcayacak, büyük kulüpler ise harcamalarını daha kontrollü yapacak. Limitin dışına çıkabilirler ancak bu fazla para diğer kulüplerin limitlerine dağıtılacak. Bu da onların daha rekabetçi olmalarına zemin hazırlayacak. Şu an sonuçları değerlendirmek için çok erken. Sezon başlayalı birkaç hafta oldu. İki-üç yıl sonra değerlendirme yapmamız daha sağlıklı olur. Bu lig için çok önemli ve değerli olan rekabetçiliği korumak istiyoruz. Bunu da daha sürdürülebilir kılmak için elimizden geleni yapıyoruz. Harcama limitlerinin de buna katkı yapacağını düşünüyoruz. Bu durumda da herkese sorumluluk düşüyor. Lige, kulüplere ve oyunculara. Çünkü sonuçlarından hepimiz etkileniyoruz. Lig daha çok kazanırsa kulüpler de daha çok kazanıyor. Kulüpler daha çok kazanırsa da oyuncular daha çok kazanıyor.

"VERİ TOPLAMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Yoğun maç takviminin sakatlıkları arttırdığı görülüyor. İlerleyen aşamada maç takvimleri ve takım sayısında bir düzenleme görecek miyiz?

-Rakamları analiz ediyoruz. Bu konu benim uzmanlığımın ötesine geçiyor. Bundan önceki iki sezonda sakatlık sayısında bir azalma trendi yakalamıştık. Bu sezon ise şu ana kadar sakatlık sayısında bir artış gözlemledik. Tabii ki şunu da kabul etmeliyiz: Lige iki yeni takım ekledik. Yani oyuncu sayısı da arttı. Bu da sebeplerden biri olarak sayılabilir ancak bu sezon sakatlık sayısı çok arttı. Bunun arkasındaki sorunu bulabilirsek belki çözüm yolunda bir şeyler yapabiliriz. Sağlık ofisimiz ligdeki her kulüple temasını sürdürüyor, koordineli bir biçimde çalışıyoruz. Sakatlık sayısını azaltmak için verebileceğimiz her türlü katkıyı vermeye çalışıyoruz. Kimse bir basketbolcunun sakatlandığını görmek istemez. Sezon öncesi de çok yoğun geçti. EuroBasket'în hemen ardından sezona başladık. Bu da bir faktör olarak sayılabilir. Sezon içinde veri toplamayı sürdüreceğiz.

"ULUSLARARASI DERBİLER YARATMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Avrupa'daki basketbol kültürünü geliştirmek ve insanların lige olan tutkusunu arttırmak için neler yapmayı planlıyorsunuz?

-Avrupa'da basketbol kültürünü oluşturan ana organizasyonmuşuz gibi davranmak biraz kibirli olur. Buradaki basketbol tarihi ve kültürü EuroLeague'den çok daha eski. Bunu oluşturanlar da taraftarlar; EuroLeague değil. Biz sadece biraz katkı sunmuş olabiliriz. Oluşan kültür tamamen organik. Dünü oluşturan ve geleceği tasarlayan yegane kurummuş gibi davranamayız. Biz sadece bu kültürü güçlendirip dünyaya sunabiliriz. Ülke içi derbileri biliyorsunuz. Sırp derbileri, İspanyol derbileri, Türk derbileri... Bunlar çok önemli maçlar ve herkes bunları izlemek istiyor. Bunu uluslararası derbilere çevirmek istiyoruz. Şu an da bunu geliştirmeye çalıştırıyoruz. Uluslararası derbilerin basketbol kültürünü güçlendireceğini düşünüyorum. Bu şekilde Avrupa basketbolunun ne kadar "cool" olduğunu herkese gösterebiliriz.