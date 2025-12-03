Özel röportaj| NBA'in lig kurması halinde EuroLeague'nin stratejisi ne olacak?
03.12.2025 10:35
Kerem Ergün
EuroLeague'in pazarlama ve iletişim direktörü Alex Ferrer Kristjansson, ligin gelecek planları hakkında ntv.com'dan Kerem Ergün'e özel açıklamalarda bulundu.
EuroLeague'de normal sezon heyecanı sürüyor.
Saha içi rekabet en üst seviyede devam ederken, saha dışında yaşanan olaylar da basketbol gündemini meşgul ediyor. Özellikle NBA'in Avrupa'da lig kurmaya karar vermesinin ardından kıtada basketbolun yakın gelecekte nasıl şekilleneceği konusunda görüş ayrılıkları yaşanıyor.
EuroLeague'in pazarlama ve iletişim alanından sorumlu genel müdürü Alex Ferrer Kristjansson, bu konular hakkında ntv.com'dan Kerem Ergün'e çok özel açıklamalarda bulundu.
"NBA'İN PLANLAMASI EUROLEAGUE'E ÇOK BENZİYOR"
NBA, Avrupa'da kuracağı yeni ligde FIBA ile iş birliği yapacak. Bu şekilde NBA'in ligine her takımın katılım hakkı olacağını belirtiyorlar. Bu durum karşısında EuroLeague'in stratejisi ne? Çünkü organizasyon genellikle dış katılımlara kapalı olmakla eleştiriliyor.
-NBA'e, FIBA'ya ve kurmayı planladıkları yeni lige saygı duyuyorum. Ancak sorular genellikle onlara değil de bize yöneliyor. Onların projeleri hakkında fazla bir bilgim yok. Resmi olarak tek söyledikleri ligde temel bazı takımların olacağı ve bazı takımların yıldan yıla değişeceği. Anlattıkları bu format EuroLeague'e çok benziyor. FIBA'nın EuroLeague'i bu kadar eleştirmesi ve NBA'i önceliklendirmesi bana da sürpriz oluyor. Şu an ligleri hakkında da tek bildiğimiz benim az önce anlattıklarım. Detayları ve kurmaya çalıştıkları yapıyı henüz bilmiyoruz.
NBA'in başyöneticisi Adam Silver, Avrupa'da kurulması planlanan yeni ligin 2027 veya 2028 yılında faaliyetlerine başlayabileceğini söylemişti.
"SENARYOLAR ÜZERİNE PLANLAMA YAPMIYORUZ"
NBA COO'su Mark Tatum'ın açıklamasına göre kuracakları yeni ligin temelini Birleşik Krallık, İspanya, İtalya, Fransa ve Almanya'da yer alan 10 takım oluşturacak. Aynı zamanda Türkiye ve Yunanistan'dan da iki kulübün ligin gediklilerinden olması bekleniyor. Barcelona, Real Madrid ve Fenerbahçe gibi takımların ayrılması durumunda EuroLeague, bu açığı kapatmak için nasıl hamleler yapacak?
-Dürüst olmak gerekirse senaryolar ve fanteziler hakkında fazla konuşmuyoruz. Gerçeklerin üzerine yoğunlaşıyoruz. Barcelona ve Fenerbahçe şu an EuroLeague'de mücadele ediyorlar. Bizim tek yapmaya çalıştığımız ise onların da hissedar olarak yer aldıkları bu ligi büyütmek. Bunu başarabilirsek bu lige olan inançları artacak ve burada uzun süre kalmak için harika bir sebepleri olacak. Odaklandığımız tek şey bu. Ligde yer alan takımlarla da sadece bu konu hakkında konuşuyoruz. Senaryoları düşünmek dikkatimizi dağıtır.
"BİZİ SUÇLAMAK ADİL DEĞİL"
Milli maçlar ile EuroLeague takviminin çakışması dolayısıyla FIBA, EuroLeague'i suçluyor ve NBA'in gelişiyle birlikte bu sorunun çözüleceğini iddia ediyor. Ligin bu konuda bulmayı düşündüğü çözüm nedir?
-Son üç yılda bu konuda birçok düzenleme yaptık. Geçtiğimiz hafta Türkiye Basketbol Federasyonunun da bu konu hakkında bizi eleştirdiğini duydum. Ancak bu durumda bizi suçlamanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Milli takımlar ile kulüp fikstürü uzun zamandır çakışıyor ve biz bu konuda gerekli düzenlemeleri yaptık. Hala da geride kalan pürüzleri çözmeye çalışıyoruz. Son üç yıldır da gerçekten üzerimize düşenleri yaptık. Maçları durdurduk, fikstürde oynamalar yaptık. Bunu yapan başka bir lig var mı? Bilmiyorum. Gerçekler bunlar, belki daha iyi olabilirdi. Geliştirmemiz gereken yönler de var. Bu konuda FIBA ile görüşmeye hazırız. Yapılan suçlamaların adil olduğunu düşünmüyorum.
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, milli maç fisktüründe yaşanan sorunlar sebebiyle EuroLeague'i eleştirmişti.
"NBA YENİ BİR KİMLİK YARATMAYA ÇALIŞIYOR"
NBA'in yeni bir lig kurması durumunda "Avrupa'nın en iyi basketbol ligi" unvanınızı korumak için ne yapmayı planlıyorsunuz?
-Yeni bir ligin kurulması durumunda da şu an ne yapıyorsak onu yapmaya devam edeceğiz. Yapabileceğimiz farklı bir şey yok. Yıllardır yaptığımız gibi çok çalışmaya devam edeceğiz. Bu ligi olabilecek en iyi hale getirmek için elimizden geleni yapacağız. Şu ana kadar yarattığımız büyüme ortada. Neredeyse tüm metriklerde büyüme sağladık. Seyirci sayısı arttı, sosyal medya etkileşimi arttı, sponsorluklar arttı. Her geçen yıl da artmaya devam ediyor. Bu sene, ligin televizyon gelirlerini geçen yıla göre iki kat büyüttük. Sosyal medya etkileşimimizi üç katına çıkarttık. İş modelimiz de aynı şekilde büyüyor. Dünyanın en hızlı büyüyen liglerinden biriyiz. Daha da büyümek için elimizden geleni yapacağız. Yapabileceğimiz tek şey bu. Bir rekabet olacaksa biz hazırız. Bence, Avrupa'da bir büyük lige daha ihtiyaç yok. Şu ana kadar kamuoyuna sunulanların da doğru istikamette olduğunu düşünmüyorum. Kuracakları yeni sistemin başarılı olacağını düşünmüyorum. Bana kalırsa, yeni bir basketbol kimliği ve kültürü inşa etmeye çalışıyorlar. Bu, Avrupa'da karşılık bulacak bir şey değil. Yine de ligi kurmaları halinde elimizdekilerle karşılık vereceğiz.
"ÜÇ VEYA BEŞ YIL İÇİNDE HEDEFLERİMİZE ULAŞMAYI UMUYORUZ"
EuroLeague'de belirlenen ödül bareminin kulüpleri zarara soktuğu iddia ediliyor. NBA'in ise kulüpler için daha iyi bir ekonomik reçete hazırladığı konuşuluyor. Bu iddialara katılıyor musunuz ve ekonomik gelirleri arttırmak için uzun vadeli stratejileriniz neler?
-NBA'in hazırladığı ekonomik reçete hakkında bir bilgim yok. Bu soruyu onlara sormalısınız. Sistemlerini ortaya koyduklarında gerekli analizleri yapacağız. Ama şu ana kadar konuşulanların ardından şu yorumu yapabilirim: Onlar, bir iş modelinin etrafına basketbolu koyuyor. Biz ise basketbolun etrafına iş modeli kuruyoruz. Bizim planımız oldukça basit: EuroLeague'i büyütmeye devam etmek. Büyük hedeflerimiz var ama aynı zamanda gerçekçiyiz. Son yıllarda elde ettiğimiz sonuçlar da bunu gösteriyor. Ligin değerini her geçen yıl arttırdık. Finansal durum ve ödül baremi konusunda da kendimize hedefler koyduk. Üç veya beş yıl içinde bu hedeflere ulaşmayı bekliyoruz. Bunun üzerine çalışıyoruz ve doğru yolda olduğumuz konusunda da kendimize güveniyoruz. NBA'in hedefleri hakkında onlarla konuşmalısınız.
EuroLeague, NBA'in ardından ekonomik olarak dünyanın en büyük basketbol ligi.
"REKABETÇİLİĞİ KORUMAK İSTİYORUZ"
EuroLeague'de yer alan kulüplere getirilen harcama limitlerinin lig içi rekabetçiliği azaltacağı konuşuluyor. Özellikle küçük kulüplerin rekabette geride kalacağı iddia ediliyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
-Bu kuralları lig içi rekabetçiliği arttırmak için koyduk. Sistem tamamen bunun için tasarlandı. Yani küçük takımların da rekabetçilik seviyeleri artacak. Yüksek bütçeli kulüpler ile düşük bütçeli kulüpler arasındaki makas daralacak. Küçük kulüpler daha fazla harcayacak, büyük kulüpler ise harcamalarını daha kontrollü yapacak. Limitin dışına çıkabilirler ancak bu fazla para diğer kulüplerin limitlerine dağıtılacak. Bu da onların daha rekabetçi olmalarına zemin hazırlayacak. Şu an sonuçları değerlendirmek için çok erken. Sezon başlayalı birkaç hafta oldu. İki-üç yıl sonra değerlendirme yapmamız daha sağlıklı olur. Bu lig için çok önemli ve değerli olan rekabetçiliği korumak istiyoruz. Bunu da daha sürdürülebilir kılmak için elimizden geleni yapıyoruz. Harcama limitlerinin de buna katkı yapacağını düşünüyoruz. Bu durumda da herkese sorumluluk düşüyor. Lige, kulüplere ve oyunculara. Çünkü sonuçlarından hepimiz etkileniyoruz. Lig daha çok kazanırsa kulüpler de daha çok kazanıyor. Kulüpler daha çok kazanırsa da oyuncular daha çok kazanıyor.
"VERİ TOPLAMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"
Yoğun maç takviminin sakatlıkları arttırdığı görülüyor. İlerleyen aşamada maç takvimleri ve takım sayısında bir düzenleme görecek miyiz?
-Rakamları analiz ediyoruz. Bu konu benim uzmanlığımın ötesine geçiyor. Bundan önceki iki sezonda sakatlık sayısında bir azalma trendi yakalamıştık. Bu sezon ise şu ana kadar sakatlık sayısında bir artış gözlemledik. Tabii ki şunu da kabul etmeliyiz: Lige iki yeni takım ekledik. Yani oyuncu sayısı da arttı. Bu da sebeplerden biri olarak sayılabilir ancak bu sezon sakatlık sayısı çok arttı. Bunun arkasındaki sorunu bulabilirsek belki çözüm yolunda bir şeyler yapabiliriz. Sağlık ofisimiz ligdeki her kulüple temasını sürdürüyor, koordineli bir biçimde çalışıyoruz. Sakatlık sayısını azaltmak için verebileceğimiz her türlü katkıyı vermeye çalışıyoruz. Kimse bir basketbolcunun sakatlandığını görmek istemez. Sezon öncesi de çok yoğun geçti. EuroBasket'în hemen ardından sezona başladık. Bu da bir faktör olarak sayılabilir. Sezon içinde veri toplamayı sürdüreceğiz.
"ULUSLARARASI DERBİLER YARATMAYA ÇALIŞIYORUZ"
Avrupa'daki basketbol kültürünü geliştirmek ve insanların lige olan tutkusunu arttırmak için neler yapmayı planlıyorsunuz?
-Avrupa'da basketbol kültürünü oluşturan ana organizasyonmuşuz gibi davranmak biraz kibirli olur. Buradaki basketbol tarihi ve kültürü EuroLeague'den çok daha eski. Bunu oluşturanlar da taraftarlar; EuroLeague değil. Biz sadece biraz katkı sunmuş olabiliriz. Oluşan kültür tamamen organik. Dünü oluşturan ve geleceği tasarlayan yegane kurummuş gibi davranamayız. Biz sadece bu kültürü güçlendirip dünyaya sunabiliriz. Ülke içi derbileri biliyorsunuz. Sırp derbileri, İspanyol derbileri, Türk derbileri... Bunlar çok önemli maçlar ve herkes bunları izlemek istiyor. Bunu uluslararası derbilere çevirmek istiyoruz. Şu an da bunu geliştirmeye çalıştırıyoruz. Uluslararası derbilerin basketbol kültürünü güçlendireceğini düşünüyorum. Bu şekilde Avrupa basketbolunun ne kadar "cool" olduğunu herkese gösterebiliriz.