Özer Hurmacı futbolu bıraktı

Özer Hurmacı'nın Instagram'da yaptığı paylaşım şu şekilde



"Çok Değerli Spor Camiasına Futbol bana çok güzel, çok özel duygular tattırdı. Çocukluğumda, gençliğimde, hayatımın her anında futbol var oldu. Benim içinse artık aktif futbolculuk kariyerimi noktalama vakti. Bu güzel yıllarda yanımda olan başta saygı değer hocam Aykut Kocaman’a; Fenerbahçe, Trabzonspor, Ankaraspor, Bursaspor ve formalarını gururla taşıdığım tüm değerli camialara teşekkürlerimi sunuyorum. Desteklerini iyi günde kötü günde esirgemeyen Başta Aileme tüm Taraftarlara ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Farkında olmadan üzdüğüm, kırdığım, sinirlendirdiğim birileri varsa haklarını helal etsinler. Her son yeni başlangıçlar demektir. Yeni maceralarda görüşmek üzere… Kalın sağlıcakla."



Resmi kariyerine BB Ankaraspor'da başlayan Hurmacı, sırasıyla Keçiörengücü, Ankaraspor, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Trabzonspor, Akhisar Belediye, Osmanlıspor, BB Erzurumspor, Sivasspor ve Bursaspor formaları giydi.



433 resmi maça çıkan 35 yaşındaki isim, 46 gol atıp 51 de asist yaptı.