Özgür Özel'in 5,5 milyon liralık bahis iddiasına soruşturma

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Esenyurt'ta yaptığı konuşmayla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Özel’in dün Esenyurt'taki konuşmasında, "İzmir’de Göztepe’ye haksız kırmızı kart veren hakemin maçında, Kuzey Kıbrıs’tan biri 5,5 milyon liralık kırmızı karta bahis oynamış" şeklindeki açıklamasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianın araştırılması için soruşturma başlatıldı.