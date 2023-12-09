Özgür Yankaya kimdir? Derbinin VAR hakemi Özgür Yankaya kaç yaşında, hakemliğe ne zaman başladı?

Özgür Yankaya, 2 Ocak 1978 yılında Edirne'de dünyaya geldi. Futbol hakemi Süper Lig'de ilk maçını Gaziantepspor-Ankaraspor maçında görev alarak yönetmiştir.



Edirne bölgesi hakemi olan Özgür Yankaya, 2000 yılında Trakya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'ndan mezun oldu.



Futbol üzerine ciddi bir eğitim alan Yankaya ayrıca B diplomalı antrenördür. Yardımcı uzmanlığı ise tenistir. Lise ve Üniversite yıllarında 5 yıl judo yaptı. Çeşitli madalyaya sahiptir.



İki yıl antrenörlük yapan Yankaya'nın öğretmenlik deneyimi de oldu.2.kademe Badminton antrenörlük belgesine de sahip olan Yankaya ulusal ve uluslararası badminton maçlarında görev almıştır. Şu anda Edirne'de bir kafe işletmektedir.



12 yıl futbol oynayan Yankaya, 1999 yılında hakemliğe başladı. 2008 sezonunda süper lige yükselen Yankaya 2012 yılında 2 derbi müsabakasında hakem görevi yapmıştır.



2012 yılında yine UEFA'nın düzenlediği UEFA şampiyonlar ligi ön eleme UEFA Avrupa liginde grup müsabakalarında 4. Hakem ve ilave yardımcı hakem olarak da görev almıştır. Ayrıca Edirne'de bir bisiklet kulübü kuran Yankaya, o kulüpte yöneticilik yapmaktadır.