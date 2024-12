Özkan Sümer, kabri başında anıldı

Trabzonspor'da futbolculuk, teknik direktörlük ve kulüp başkanlığı görevinde bulunan tek kişi olarak tarihe geçen Özkan Sümer, vefatının dördüncü yılında mezarı başında anıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas ve yönetim kurulu üyeleri, Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, bordo-mavili kulübün eski yöneticileri ve futbolcuları, Sümer'in Maçka ilçesindeki mezarını ziyaret etti.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yaptığı konuşmada, Özkan Sümer'in Trabzon'a ve Türkiye'ye mal olmuş unutulmaz bir değer olduğunu söyledi.

Sümer'in, futbolculuk ve teknik adamlığıyla öne çıkan birisi olduğunu aktaran Genç, "Bugün burada bu kadar kıymetli insanımızın kendisini anıyor olması, onu anladıklarının en büyük göstergesidir. Çünkü Özkan Sümer aynı zamanda bu şehrin karakterini ve duruşunu temsil eden bir isimdir. Kendisinin kulübümüze sağladığı olağanüstü katkılar, Türk futboluna kazandırdığı yenilikçi anlayış ve ortaya koyduğu emek her zaman takdirle hatırlanacaktır." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Kafkas ise Sümer'in çok müstesna bir insan olduğuna işaret ederek, "Trabzonspor'un kuruluşundaki ilk lisanslı futbolcularından biriydi. Hem futbolcu hem teknik adam hem de başkan olmak dünyada eşine az rastlanır bir durum. Bu da kendisini farklı bir yönüyle özel kılmıştır. Hocamız, futbolun bir iş olduğunun yanında bir sanat ve felsefe olduğunu sık sık vurgulamış ve kendi kariyer planlamasında bunu öne çıkarmıştır." dedi.

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören de Sümer'in vefatının 4. yılı olduğunu hatırlatarak, "Ancak o ne Trabzon’un ne de Türk futbolunun hafızasında bir an olsun silinmedi, silinmeyecek." ifadesini kullandı.

Sümer'in sadece bir futbol adamı değil, bilge, yol gösterici, inanç ve azmin simgesi olduğunu ifade eden Ören, şunları söyledi:

"Trabzonspor’un toprağından filizlenen bir fidan gibi büyüyüp köklerini Türk futbolunun en derinlerine saldı. Onun dokunduğu her genç futbolcunun gözlerinde, bir geleceğin umudu parladı. Onun tesisleşme için inşa ettiği her yapı, aslında sadece bir kulübün değil, bir kentin ve milletin hayallerini koruyan kaleler oldu. Özkan Sümer, 'Türk futbolunun kurtuluşu üretimdedir.' derken yalnızca futbolu değil bir milletin yeniden doğuşunun sırrını da anlatıyordu. O sadece sahada değil hayatın her alanında ilkeli duruşu, dürüstlüğü ve cesaretiyle hep bir öğretmen, lider oldu."

Anma programı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından sona erdi.



TRABZONSPOR'DAN PAYLAŞIM



Trabzonspor Kulübü de Özkan Sümer'in vefatının yıldönümü nedeniyle sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu.

Bordo-mavili kulübün mesajında, "Futbolcu, yetenek avcısı, hoca, başkan… Türk futbolunun yapı taşı… Ülkemizin ve Trabzonspor’umuzun yetiştirdiği en önemli spor adamlarından Özkan Sümer’i vefatının dördüncü yıl dönümünde rahmetle anıyoruz." ifadesine yer verdi.