Paderborn - Greuther Fürth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Bundesliga)
Bundesliga’da heyecan Paderborn - Greuther Fürth maçıyla devam ediyor. Ev sahibi ekip yıldız isimleriyle sonuca ulaşmaya çalışacak. Futbolseverler için mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.
Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Paderborn - Greuther Fürth karşı karşıya geliyor. Arminia Bielefeld zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Paderborn - Greuther Fürth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…
PADERBORN - GREUTHER FÜRTH MAÇI MAÇI NE ZAMAN?
Bundesliga’da haftanın dikkat çeken maçında Paderborn - Greuther Fürth kozlarını paylaşıyoraderborn'da, Home Deluxe Arena Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 2 Kasım Pazar günü saat 15.30’da başlayacak mücadele tivibu Spor 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.
