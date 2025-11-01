Paderborn - Greuther Fürth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Bundesliga)

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Paderborn - Greuther Fürth karşı karşıya geliyor. Arminia Bielefeld zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Paderborn - Greuther Fürth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…



PADERBORN - GREUTHER FÜRTH MAÇI MAÇI NE ZAMAN?



Bundesliga’da haftanın dikkat çeken maçında Paderborn - Greuther Fürth kozlarını paylaşıyoraderborn'da, Home Deluxe Arena Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 2 Kasım Pazar günü saat 15.30’da başlayacak mücadele tivibu Spor 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.



