Paderborn - Holstein Kiel maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Bundesliga 2)

Almanya Bundesliga 2’de sezonun maçları yoğun ilgi görüyor.Holstein Kiel, Paderborn deplasmanından puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Karşılaşmanın ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu. Futbolseverler ise mücadelenin başlayacağı saate odaklandı.



PADERBORN - HOLSTEİN KİEL MAÇI NE ZAMAN?



Bundesliga 2’de Paderborn, Holstein Kiel’i konuk ediyor. Paderborn'da, Home Deluxe Arena Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma bugün (2 Ağustos) saat 14:00’da başlayacak. Paderborn - Holstein Kiel maçının yayıncı kuruluşu bulunmuyor.

