Palmeiras - Botafogo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (FIFA Kulüpler Dünya Kupası)
FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Palmeiras ve Botafogo karşı karşıya geliyor. Brezilya derbisinde kazanan taraf adını çeyrek finale yazdıracak. Philadelphia'daki Lincoln Financial Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmasının ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati merak ediliyor. Peki Palmeiras - Botafogo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, detaylar…
Palmeiras - Botafogo maçı için heyecanlı geri sayım başladı. A Grubu'nu 5 puan ile bitiren Palmeiras averaj ile gruptan Inter Miami'nin üzerinde lider olarak çıktı.B grubu'nu 6 puan ile bitiren 3 takımdan birisi olan Botafogo ise üçlü averaj ile grubu 2'nci olarak tamamladı. İşte, Palmeiras - Botafogo maçının detayları…
PALMEİRAS - BOTAFOGO MAÇI NE ZAMAN?
FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda iki Brezilya ekibi karşı karşıya geliyor. ı. Philadelphia'daki Lincoln Financial Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı François Letexier yönetecek. Saat 19.00'daki müsabaka TRT 1'den canlı yayınlanacak.
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