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Panathinaikos - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

THY EuroLeague'de Anadolu Efes, eski çalıştırıcısı Ergin Ataman'ın takımı Panathinaikos'a konuk olacak. Peki Panathinaikos - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Panathinaikos - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

, THY EuroLeague'in 20. haftasında deplasmanda Yunanistan ekibi Panathinaikos ile karşılaşacak.

PANATHİNAİKOS - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Panathinaikos - Anadolu Efes mücadelesi 9 Ocak Salı günü saat 22.15'te başlayacak.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Oaka Altion'da oynanacak maç S Sport ve S Sport Plus ekranından canlı yayınlanacak.

Anadolu Efes, bu sezon EuroLeague'de oynadığı 19 maçta 7 galibiyet ve 12 mağlubiyet alarak haftaya 15. sırada girdi. Panathinaikos ise bu sezon 11 galibiyet ve 8 mağlubiyetle 4. sırada yer aldı.

821. AVRUPA MAÇI

Lacivert-beyazlı takım, Panathinaikos müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 821. maçını oynayacak.

Tarihinde Avrupa'da çıktığı 820 müsabakada 462 galibiyet alan Anadolu Efes, 358 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana mücadele ettiği EuroLeague'de ise 573. kez sahne alacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda çıktığı 572 mücadelenin 305'ini kazanan lacivert-beyazlılar, 267'sinden ise mağlubiyetle ayrıldı.

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