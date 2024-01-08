Panathinaikos - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 20. haftasında deplasmanda Yunanistan ekibi Panathinaikos ile karşılaşacak.

PANATHİNAİKOS - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Panathinaikos - Anadolu Efes mücadelesi 9 Ocak Salı günü saat 22.15'te başlayacak.



Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Oaka Altion'da oynanacak maç S Sport ve S Sport Plus ekranından canlı yayınlanacak.



Anadolu Efes, bu sezon EuroLeague'de oynadığı 19 maçta 7 galibiyet ve 12 mağlubiyet alarak haftaya 15. sırada girdi. Panathinaikos ise bu sezon 11 galibiyet ve 8 mağlubiyetle 4. sırada yer aldı.



821. AVRUPA MAÇI



Lacivert-beyazlı takım, Panathinaikos müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 821. maçını oynayacak.



Tarihinde Avrupa'da çıktığı 820 müsabakada 462 galibiyet alan Anadolu Efes, 358 yenilgi yaşadı.



Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana mücadele ettiği EuroLeague'de ise 573. kez sahne alacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda çıktığı 572 mücadelenin 305'ini kazanan lacivert-beyazlılar, 267'sinden ise mağlubiyetle ayrıldı.