Panathinaikos-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR'la bir kez daha deplasmanda karşılaşacak. Yunanistan temsilcisi, play-off serisinin ilk karşılaşmasında 87-83 galip geldi ve 1-0 öne geçti. İşte, Panathinaikos-Anadolu Efes maçı hakkında bilgiler...



PANATHİNAİKOS-ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Panathinaikos-Anadolu Efes maçı, bu akşam TSİ 21.30'da başlayacak.



OAKA Spor Salonu'ndaki Panathinaikos-Anadolu Efes maçı, S Sport 2'den canlı yayınlanacak.



AVRUPA'DA 872. RANDEVU



Anadolu Efes, Panathinaikos karşısında Avrupa kupalarında 872. maçına çıkacak.



Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da oynadığı 871 karşılaşmada 492 galibiyet, 379 yenilgi yaşadı.



Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren mücadele ettiği ve 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı THY Avrupa Ligi'nde ise 624. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda yaptığı 623 maçın 335'ini kazandı, 288'inden mağlubiyetle ayrıldı.



ÜÇÜNCÜ MAÇIN TARİHİ BELLİ OLDU



Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, ilk iki mücadelede ev sahibi olsa da Anadolu Efes müsabakada galip gelerek sahasında oynayacağı iki maç öncesinde seride durumu eşitlemek ve dezavantajı lehine çevirmek istiyor.



Play-off eşleşmesinin bir sonraki karşılaşması 30 Nisan Çarşamba günü saat 20.45'te Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.