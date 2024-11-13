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Panathinaikos-Maccabi Tel Aviv karşılaşmasında Filistin'e destek pankartı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da Yunan Panathinaikos takımı ile İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv arasında oynan EuroLeague karşılaşması sırasında Filistin'e destek mesajı verildi.

Panathinaikos-Maccabi Tel Aviv karşılaşmasında Filistin'e destek pankartı

Yunan basınında yer alan haberlere göre, salı akşamı Atina'daki OAKA Stadı'nda oynanan maçta, Panathinaikos taraftarları hem Filistin hem de Lübnan bayrakları dalgalandırdı.

Panathinaikos-Maccabi Tel Aviv karşılaşmasında Filistin'e destek pankartı - 1

Maccabi Tel Aviv'e karşı oynanan maçta, Panathinaikos'lu sporseverler, üzerinde "Soykırımı durdurun, Filistin'e özgürlük" yazılı dev bir pano da açtı.

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