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Panathinaikos nerenin, hangi ülkenin takımı?

Yunanistan ekibi Panathinaikos, teknik direktörlük koltuğuna Fatih Terim'i getirmeye hazırlanıyor. Gündemdeki haberler nedeniyle Panathinaikos takımı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, Panathinaikos nerenin takımı?

Panathinaikos nerenin, hangi ülkenin takımı?

Panathinaikos Futbol Kulübü, 1908 yılında kurulan Yunan futbol kulübü. Olimpiakos ile birlikte 'ın 2 büyük kulübünden biridir.

Yunanistan Süper Ligi'nde geçen yıl normal sezonu lider bitiren Panathinaikos, play-off'ta şampiyonluğu AEK'e kaptırdı. Atina temsilcisi, bu sezon ise 15 haftası geride kalan ligde 34 puan toplayarak lider PAOK'un ardından 2. sırada bulunuyor.

Panathinaikos'un basketbol takımında Türk hoca Ergin Ataman görev alıyor.

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