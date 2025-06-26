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Panathinaikos, TJ Shorts'u kadrosuna kattı!

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos, TJ Shorts ile anlaşmaya vardı.

Panathinaikos, TJ Shorts'u kadrosuna kattı!

A Milli Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan ekibi AKTOR, ABD asıllı Kuzey Makedonyalı TJ Shorts ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Yunan ekibinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Panathinaikos AKTOR, TJ Shorts ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurmaktan mutluluk duyuyor." denildi.

Anlaşma hakkında açıklama yapan 27 yaşındaki basketbolcu, "Çok motiveyim ve heyecanlıyım. Gelecekte beni neyin beklediğini görmek için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

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