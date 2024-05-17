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Panathinaikos'ta Fatih Terim dönemi sona erdi

Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos'u çalıştıran Fatih Terim'in yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi feshedildi.

Panathinaikos'ta Fatih Terim dönemi sona erdi

Yunanistan Süper Ligi'nde Panathinaikos'u çalıştıran Fatih Terim ile yollar ayrıldı.

Deneyimli çalıştırıcı, yeşil-beyazlı ekiple son olarak Yunanistan Süper Ligi Play-off'larında Paok karşısında yaşadığı 4-1'lik mağlubiyetin ardından şampiyonluk umutlarını yitirmişti.

Üst üste alınan kötü sonuçların ardından yeşil-beyazlı yönetimle masaya oturan Fatih Terim, karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti.

Terim yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz Aralık ayından bu yana ekibimle birlikte var gücümüzle çalıştığımız Panathinaikos Futbol Kulübü'nde hedefimiz 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlamak, çok kıymetli Panathinaikos taraftarlarına 13 senedir kavuşamadıkları şampiyonluğu hep beraber yaşatmaktı. Dün akşam bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptığımız Sayın Başkan Alafouzos ile, 2024-2025 sezonu için planlarımızın uyuşmadığı sonucuna vardık. Bu değerlendirme neticesinde, profesyonel ilişkimizin devam etmemesinde karar kılındı." ifadelerini kullandı.

Fatih Terim, Panathinaikos ile çıktığı 26 karşılaşmadan 14 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 6 beraberlik yaşarken, maç başına 1.85 puan ortalaması yakalamıştı.

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