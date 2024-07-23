Panathinaikos'tan Ergin Ataman'a yeni sözleşme

Panathinaikos, geçtiğimiz sezon göreve getirilen başantrenör Ergin Ataman ile yeni sözleşme imzaladıklarını duyurdu.

Geçtiğimiz sezonu milli antrenör ile EuroLeague şampiyonu olarak tamamlayan Yunan temsilcisi, Ergin Ataman'ın görev süresini 2027'ye kadar uzatıldığını açıkladı.

Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos'un açıklamaları şu şekilde:

“Avrupa’nın en iyi koçu Ergin Ataman’ın önümüzdeki 3 yıl boyunca Panathinaikos’un başantrenörü olmayı kabul ettiğini duyurmaktan büyük mutluluk duyuyorum!”



İmzalanan bu yeni sözleşmeyle birlikte Ergin Ataman’ın Panathinaikos’taki muhtemel görev süresi 2027’ye kadar uzamış oldu.



Yunan ekibinin başına 2023 Haziran ayında geçen deneyimli koç, henüz ilk sezonunda PAO’yu eski şaşaalı günlerine geri döndürmeyi ve hem Turkish Airlines EuroLeague’de hem de Yunanistan Ligi’nde şampiyon yapmayı başardı.