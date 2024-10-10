Panathinaikos'un yıldız futbolcusu George Baldock yüzme havuzunda ölü bulundu (George Baldock kimdir?)

Eski Sheffield United oyuncusu, İngiltere doğumlu Yunan futbolcu George Baldock, 31 yaşında hayatını kaybetti. Baldock'un ölüm nedeni henüz belirlenmese de polis olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.



İngiliz ve Yunan kökenleri bulunan Baldock, Yunanistan milli takımında 12 kez forma giymişti. Panathinaikos'a mayıs ayında, İngiliz takımı Sheffield United'dan transfer olmuştu. Aynı zamanda İngiltere'de MK Dons ve Oxford United takımlarında forma giymişti.

GEORGE BALDOCK KİMDİR?

George Baldock 9 Mart 1993'te dünyaya geldi. Sağ bek veya sağ kanat bek olarak oynayan profesyonel futbolcu.



İngiltere'de doğup büyümüştür ancak Yunan asıllı olduğu için Yunanistan vatandaşıdır.



Panathinaikos'ta forma giyen George Baldock Yunanistan milli takımında da forma giymiştir