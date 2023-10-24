Panenka Penaltısı nedir? Panenka kimdir? İşte Panenka tekniği hakkında bilgi

Panenka tekniği ilk kez, Çekoslovakya millî takımı oyuncusu Antonín Panenka tarafından Belgrad'da düzenlenen 1976 Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde Batı Almanya millî takımı kalecisi Sepp Maier'e karşı uygulandı. İşte, Panenka Penaltısı hakkında bilgiler...



PANENKA PENALTISI NEDİR?



Futbol terminolojisinde Panenka Penaltısı, penaltı vuruşunu kullanacak oyuncunun topu kalenin soluna veya sağına vurmak yerine, kalecinin vuruş öncesinde sağa veya sola hamle yapmasından faydalanarak topun altına yapılan hafif bir dokunuş vasıtasıyla kalecinin uzanamayacağı bir biçimde topun kalenin merkezine doğru yükselip düşmesi ile golü bulmayı amaçlayan bir tekniktir.



Bu tekniğin amacı, topu kalecinin üzerinden geçirmekten ziyade, kalecilerin topun hangi yöne gittiğini görmek için beklemek yerine kalenin her iki tarafından birine doğru dalacağı tahmininden yararlanmaktır.



PANENKA KİMDİR?



Antonín Panenka 2 Aralık 1948 tarihinde Prag'da dünyaya geldi.



Uzun yıllar Bohemians Prag takımında bulunan Panenka, 1959 yılında katıldığı takımdan 1981 yılında ayrılarak Bundesliga (Avusturya) takımı Rapid Wien'e transfer oldu.



Burada 2 lig ve 1 ÖFB-Cup şampiyonluğu yaşadı. Everton ile oynanan 1984-85 UEFA Kupa Galipleri Kupası final maçında sonradan oyuna girdi fakat takımın maçı 3-1 kaybetmesine engel olamadı.



Daha sonra VSE St. Pölten takımına transfer oldu. Buradan sonra da Avusturya'daki alt liglerde futbol hayatına devam etti.



PANENKA PENATLISI GEÇMİŞİ



1976 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda finale çıkan Çekoslovakya burada Batı Almanya ile karşılaştı. Uzatmalar sonunda 2-2'lik eşitlik bozulmadı ve penaltı atışlarına geçildi.



İlk üçer penaltıları iki takım oyuncuları da gole çevirmeyi başardı. Jurkemik'in Çekoslovakya'nın dördüncü penaltısında golü bulmasının ardından Uli Hoeneß, Batı Almanya'nın dördüncü penaltısını üstten dışarı attı.



Son penaltı için topun başına gelen Panenka, golü atması halinde ülkesine Avrupa şampiyonluğu getirecek kritik penaltıyı, sol tarafa yatan kaleci Sepp Maier'in ulaşamayacağı şekilde kalenin ortasına doğru hafifçe havalandırarak kullandı.



Bu estetik vuruş daha sonra Panenka'nın adıyla "Panenka penaltısı" olarak anılmaya başladı.







