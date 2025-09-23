PAOK - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi)
UEFA Avrupa Ligi’nde lig etabı başlıyor. Haftanın dikkat çeken mücadelesinde PAOK, Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.
PAOK, UEFA Avrupa Ligi’nin ilk haftasında Maccabi Tel Aviv karşısında hata yapmak istemiyor. Maccabi Tel Aviv ise deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki PAOK - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, PAOK - Maccabi Tel Aviv maçı canlı yayın bilgisi…
PAOK - MACCABİ TEL AVİV MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Ligi’nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. PAOK - Maccabi Tel Aviv mücadelesi 24 Eylül Çarşamba günü saat 19:45’te başlayacak.
Selanik'da, Toumba Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
