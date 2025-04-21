Papa'nın ölümü sonrası maçlar ertelendi
Papa Francis'in vefatının ardından bugün oynanacak Serie A maçları ertelendi.
Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis 88 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Francis'in vefatının ardından İtalya'da bugün oynanacak Serie A maçlarının ertelendiği açıklandı.
Maçların ileri bir tarihte oynanacağı ifade edildi.
ERTELENEN MAÇLAR
13:30
Torino - Udinese
16:00
Cagliari - Fiorentina
19:00
Genoa - Lazio
21:45
Parma - Juventus
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