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Papa'nın ölümü sonrası maçlar ertelendi

Papa Francis'in vefatının ardından bugün oynanacak Serie A maçları ertelendi.

Papa'nın ölümü sonrası maçlar ertelendi

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis 88 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Francis'in vefatının ardından İtalya'da bugün oynanacak Serie A maçlarının ertelendiği açıklandı. 

Maçların ileri bir tarihte oynanacağı ifade edildi.

ERTELENEN MAÇLAR

13:30

Torino - Udinese

16:00

Cagliari - Fiorentina

19:00

Genoa - Lazio

21:45

Parma - Juventus

Papa Francis hayatını kaybetti

Papa Francis hayatını kaybetti

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