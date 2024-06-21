Para milli yüzücüler Elif İldem ile Meryem Nur Tunuğ, Paris 2024'e kota aldı

Para milli yüzücüler Elif İldem ile Meryem Nur Tunuğ, Uluslararası Paralimpik Komitenin (IPC) davetiyle Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota kazandı.



Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ay-yıldızlı para yüzücülerden Elif İldem ve Meryem Nur Tunuğ’un IPC tarafından verilen bipartite davet kotası ile Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazandığı bildirildi.



BAKAN BAK, ELİF İLDEM İLE MERYEM NUR TUNUĞ'U KUTLADI



Bakan Bak, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazanan Elif İldem ve Meryem Nur Tunuğ için yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:



“Uluslararası Paralimpik Komite (IPC) tarafından verilen bipartite davet kotası ile Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazanan para yüzme milli sporcularımızdan Elif İldem ve Meryem Nur Tunuğ’u tebrik ediyorum. Potansiyellerine güvendiğimiz kızlarımıza Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda başarılar diliyorum.”(DHA)