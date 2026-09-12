Para millilerden 5 günde 13 madalya

Kocaeli Gebze Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen 2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda 5'inci gününde Türkiye 'den 13 sporcu mücadele etti.

Milli sporcu Defne Kurt, kadınlar 100 metre sırtüstü S10 kategorisi finalinde 1.07.41'lik derecesiyle birinci oldu ve şampiyonadaki 4'üncü altın madalyasını kazandı.

Günün son madalyası erkekler 50 metre serbest stil S8 finalinde yarışan Turgut Aslan Yaraman'dan geldi. Turgut, 27.06'lık derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu. Türkiye, bu sonuçlarla şampiyonadaki madalya sayısını 7 altın, 6 gümüş olmak üzere 13'e yükseltti. Organizasyon, bugünkü elemeler ve final yarışlarının ardından sona erecek.