Paraguaylı futbolcunun pasaport krizi: Çamaşır makinesine kaptırdı

Kanada Premier Lig ekibi Vancouver Whitecaps'ta forma giyen Andres Cubas, Paraguay Milli Takımı'nın da formasını terletiyor.



Andres Cubas'ın ABD ve Meksika ile yapılan hazırlık maçları öncesinde pasaport krizi yaşadığı ortaya çıktı.



29 yaşındaki oyuncunun babasının açıklamalarına göre Cubas, pasaportunu pantolonunun cebinde unuttu. Evdeki görevli de pantolonun içerisini kontrol etmeyip çamaşır makinesine atınca tecrübeli futbolcunun pasaportu paramparça oldu.



Yaşananlar sonrasında Cubas kendisine yeni pasaport çıkarttı ve hazırlık maçları için Kanada'yı terk edebildi.