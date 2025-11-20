Paraguaylı futbolcunun pasaport krizi: Çamaşır makinesine kaptırdı
20.11.2025 18:02
Reuters
Paraguaylı orta saha oyuncusu Andres Cubas'ın pasaportu çamaşır makinesinde parçalanınca oyuncu Kanada'dan çıkarken zorluk yaşadı.
Kanada Premier Lig ekibi Vancouver Whitecaps'ta forma giyen Andres Cubas, Paraguay Milli Takımı'nın da formasını terletiyor.
Andres Cubas'ın ABD ve Meksika ile yapılan hazırlık maçları öncesinde pasaport krizi yaşadığı ortaya çıktı.
29 yaşındaki oyuncunun babasının açıklamalarına göre Cubas, pasaportunu pantolonunun cebinde unuttu. Evdeki görevli de pantolonun içerisini kontrol etmeyip çamaşır makinesine atınca tecrübeli futbolcunun pasaportu paramparça oldu.
Yaşananlar sonrasında Cubas kendisine yeni pasaport çıkarttı ve hazırlık maçları için Kanada'yı terk edebildi.
Andres Cubas, bu sezon Vancouver Whitecaps forması altında 30 maça çıktı.
Paraguay ise Cubas'ın forma giymediği maçlarda ABD'ye 2-1 kaybederken Meksika'yı 2-1 yendi. Güney Amerika ülkesi, elemelerin ardından 2026 Dünya Kupası'na katılmayı garantilemişti.