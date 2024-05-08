Paris 2024 kotası için 9 milli güreşçi mindere çıkacak.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 9-12 Mayıs tarihlerinde İstanbul Başakşehir Gençlik ve Spor Merkezi'nde düzenlenecek organizasyona 93 ülkeden 517 güreşçi katılacak.
Organizasyonda yarın grekoromen stil, 10 Mayıs Cuma günü grekoromen stil ve kadınlar, 11 Mayıs Cumartesi günü kadınlar ve serbest stil, 12 Mayıs Pazar günü ise serbest stil karşılaşmaları yapılacak.
Paris 2024 için son kotaların verileceği organizasyonda Türkiye'yi şu sporcular temsil edecek:
SERBEST STİL
57 kilo - Muhammet Karavuş
65 kilo - Ahmet Duman
74 kilo - Soner Demirtaş
86 kilo - Osman Göçen
GREKOROMEN STİL
67 kilo - Selçuk Can
97 kilo - Metehan Başar
KADINLAR
53 kilo - Zeynep Yetgil
57 kilo - Elvira Kamaloğlu
62 kilo - Nesrin Baş
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