Paris 2024 kotası için 9 milli güreşçi mindere çıkacak.



Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 9-12 Mayıs tarihlerinde İstanbul Başakşehir Gençlik ve Spor Merkezi'nde düzenlenecek organizasyona 93 ülkeden 517 güreşçi katılacak.



Organizasyonda yarın grekoromen stil, 10 Mayıs Cuma günü grekoromen stil ve kadınlar, 11 Mayıs Cumartesi günü kadınlar ve serbest stil, 12 Mayıs Pazar günü ise serbest stil karşılaşmaları yapılacak.



Paris 2024 için son kotaların verileceği organizasyonda Türkiye'yi şu sporcular temsil edecek:



SERBEST STİL



57 kilo - Muhammet Karavuş

65 kilo - Ahmet Duman

74 kilo - Soner Demirtaş

86 kilo - Osman Göçen



GREKOROMEN STİL



67 kilo - Selçuk Can

97 kilo - Metehan Başar



KADINLAR



53 kilo - Zeynep Yetgil

57 kilo - Elvira Kamaloğlu

62 kilo - Nesrin Baş