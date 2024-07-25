Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: Futbolda ilk gün karşılaşmaları tamamlandı

ARJANTİN-FAS MAÇINDA OLAYLAR ÇIKTI



Saint-Etienne kentindeki Geoffroy Guichard Stadı'nda oynanan Arjantin-Fas maçında olaylar çıktı.



Fas, 45+2 ve 49. dakikalarda bulduğu gollerle 2-0 öne geçti. Arjantin, 68. dakikada durumu 2-1'e getirdi. Maçın uzatmalarında Arjantin durumu 2-2 yaptı. Golün ardından maçın bitmesine kısa bir süre kala taraftarların sahaya inmesi üzerine hakem ve futbolcular soyunma odasına girdi.



Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın resmi sitesi maçın 2-2 sona erdiğini duyururken, bir saat sonra VAR incelemesi yapan maçın İsveçli hakemi Glenn Nyberg, Arjantin'in attığı golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti.



Boş tribünler karşısında yeniden başlayan maç, 3 dakika daha oynandıktan sonra sona erdi.



Fas olaylı maçı 2-1 kazandı.