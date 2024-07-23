Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: İsrailli sporculara 24 saat koruma sağlanacak

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na sayılı günler kaldı. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Thomas Portes'in İsrailli sporcularının Fransa'da hoş karşılanmadığını ve oyunlara katılmalarına karşı protesto gösterileri düzenlenmesi çağrısında bulunmasının ardından İsrailli sporculara 24 saat koruma sağlanacağını açıkladı.



İsrail delegasyonuna yönelik güvenlik sorunları nedeniyle 1972 Münih saldırısında öldürülen İsrailli sporcular için düzenlenecek anma töreni, Paris Belediye Binası yerine İsrail’in Fransa Büyükelçiliği'nde yapılacak.