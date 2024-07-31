Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: Japonya liderliğini korudu

Paris'te gerçekleştirilen oyunların dördüncü judo 81 kiloda altın madalyaya uzanan Japonya, altın sayısını 7'ye yükseltti.



Üçüncü sırada yer alan Çin, bugün kazandığı madalyalarla ikinci sıraya yükseldi. Çin'in 6 altın, 6 gümüş, 2 bronz madalyası bulunuyor.



Yüzmede olimpiyat rekoruyla gelen altın madalya, Avusturya'nın da dördüncü sıradan üçüncü sıraya yükselmesini sağladı.



Ev sahibi Fransa; 5 altın, 9 gümüş, 4 bronz madalyayla dördüncü, Güney Kore ise 5 altın, 3 gümüş, 3 bronzla beşinci sırada.



Organizasyonda en fazla madalya kazanan ABD ise altıncı sırada bulunuyor.



4 altın, 11 gümüş, 11 bronz kazanan ABD, 26 madalya elde etmesine karşın, altın sayısı daha az olduğu için altıncı basamakta yer alıyor.



TÜRKİYE LİSTEDE 24. SIRAYA ÇIKTI



Okçulukta kazanılan bronz madalyayla dün madalya listesine dahil olan Türkiye, atıcılık branşındaki gümüş madalyanın etkisiyle 24. sıraya yükseldi.



Türkiye şu ana kadar oyunlarda, Kosova, Meksika ve Polonya ile aynı madalya sayısına sahip.