Paris 2024 Olimpiyat Oyunları | Judo erkeklerde Salih Yıldız yarı finalde

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda judo erkekler 60 kiloda Salih Yıldız, ikinci turda Jamaika'dan Ashley McKenzie'yi waza-ari ile yenerek çeyrek finale yükseldi.
Çeyrek finalde mindere çıkan Yıldız, 60kg karşılaştığı Gürcü rakibi Giorgi Sardalashvili'yi de mağlup ederek yarı finale yükseldi.
🇹🇷 SALİH YILDIZ YARI FİNALDE!— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) July 27, 2024
🥋 Erkekler judo 60 kiloda sporcumuz Salih Yıldız, yarı finalde dünya 2 numarası Gürcü rakibi Giorgi Sardalashvili'yi mağlup etti ve adını yarı finale yazdırdı.
👏 Adım adım madalyaya, tebrikler Salih! pic.twitter.com/ppeMEJB42B
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