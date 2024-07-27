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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları | Judo erkeklerde Salih Yıldız yarı finalde

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda judo erkekler 60 kiloda Salih Yıldız, yarı finale çıktı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları | Judo erkeklerde Salih Yıldız yarı finalde

2024 Olimpiyat Oyunları'nda judo erkekler 60 kiloda Salih Yıldız, ikinci turda Jamaika'dan Ashley McKenzie'yi waza-ari ile yenerek çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde mindere çıkan Yıldız, 60kg karşılaştığı Gürcü rakibi Giorgi Sardalashvili'yi de mağlup ederek yarı finale yükseldi. 

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