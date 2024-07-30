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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: Üçüncü günün sonunda Japonya liderliğini sürdürdü

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda üçüncü günün sonunda 6 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalya kazanan Japonya, ülkeler sıralamasında liderliğine devam etti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: Üçüncü günün sonunda Japonya liderliğini sürdürdü

Paris'te gerçekleştirilen oyunların üçüncü gününde artistik cimnastis ve kaykayda altın madalyaya uzanan , altın sayısını 6'ya yükseltti.

Oyunların ikinci gününü dördüncü sırada tamamlayan ev sahibi ise 5 altın, 8 gümüş ve 3 bronz madalyayla ikinci sıraya yerleşti.

Üçüncü sırada Çin'in 5 altın, 5 gümüş ve 2 bronzu bulunuyor.

Avustralya 5 altın ve 4 gümüşle, ikinci sıradan dördüncü sıraya geriledi.

5 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya elde eden Güney Kore beşinci sırada yer alırken organizasyonda en fazla madalya kazanan ülke konumundaki ABD, listede altıncı. 3 altın, 8 gümüş ve 9 bronzla toplam 20 madalya kazanan ABD, altın madalya sayısının az olması sebebiyle altıncı sırada yer alıyor.

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TÜRKİYE İLK MADALYASINI ALDI​​​​​​​

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