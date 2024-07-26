Paris 2024 Olimpiyatları açılış töreni: Olimpiyat açılış töreni ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2024 Paris Olimpiyat Oyunları açılış töreni için tarih araştırmaları başladı. Bu yıl 102 sporcu ile olimpiyatlara katılacak olan Türkiye'nin nasıl bir performans sergileyeceği merak ediliyor. Peki, 2024 Paris Olimpiyatları açılış töreni ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



OLİMPİYAT AÇILIŞ TÖRENİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Türkiye'nin 102 sporcu ile katılacağı Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın resmi açılış töreni 26 Temmuz 2024 Cuma günü yapılacak.



Sen Nehri üzerinde saat 20.30'da başlayacak ve halka açık gerçekleştirilecek tören, TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.



Tören, Trocadero Meydanı'nda son bulacak.



FENERBAHÇE'DEN OLİMPİYATLARA 27 SPORCU



Fenerbahçe Spor Kulübü, toplam 27 kişiyle Türkiye adına olimpiyat oyunlarına sporcu gönderen kulüplerin başında geliyor. Sarı-lacivertli kulübü, 11 sporcuyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 10 sporcuyla da ENKA takip ediyor.



Türkiye'yi temsil edecek 102 sporcu, 31 farklı kulübün formasını taşıyor. Rusya'nın Lokomotiv Kaliningrad ekibinde mücadele eden milli voleybolcu Ebrar Karakurt, Türkiye dışından bir kulüpte yer alan tek isim olarak dikkati çekiyor.

TÜRKİYE TÖRENDE 191’İNCİ SIRADA YER ALACAK



Olimpiyatlar tarihinde ilk kez bir açılış töreni şehrin içinde yapılacak ve halka açık olacak.



Sen Nehri üzerinde 6,5 kilometrelik hat boyunca teknelerle kafilelerin gelişiyle start alacak açılış töreni Trocadero Meydanı'nda son bulacak.



Oyunlarda Türkiye, törende 191’inci sırada geçiş yapacak. Olimpiyatların doğuş yeri olarak adlandırılan Yunanistan, kafilede ilk sırada yer alacak. İkinci sırada ise mültecilerin takımı olacak.



Oyunların ev sahibi Fransa ise son sırada törene katılacak.



Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde Türk bayrağını, 2020 Tokyo Olimpiyatlarında altın madalya kazanan milli boksör Busenaz Sürmeneli ile milli okçu Mete Gazoz’un taşıyacağını duyurmuştu.



Busenaz Sürmeneli 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 69 kiloda altın madalya kazanarak, Türk boks tarihinde altın madalya kazanan ilk kadın boksör olmuştu.



Mete Gazoz ise, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda klasik yay bireysel finalinde altın madalyanın sahibi olarak, okçulukta Türkiye'ye tarihteki ilk madalyasını kazandırmıştı.

