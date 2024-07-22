Paris 2024 Olimpiyatları ne zaman başlayacak? (2024 Paris Olimpiyat Oyunları başlangıç tarihi)

2024 Paris Olimpiyatları'nın başlayacağı tarih tüm sporseverler tarafından sorgulanmaya başladı. Paris 2024 Olimpiyatları'nda birçok branştan sporcu yer alacak ve madalya için ter dökecek. Peki, Paris 2024 Olimpiyatları ne zaman başlayacak?
PARİS OLİMPİYATLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2024 Paris Olimpiyatları'nın başlayacağı tarih belli oldu.
Buna göre; Paris'te 26 Temmuz tarihinde başlayacak olan 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları, 11 Ağustos tarihinde sona erecek.
Oyunlarda, 204 ülkeden 10 bin 500 sporcu madalya mücadelesi verecek.
OLİMPİYATLARDA HANGİ BRANŞLAR OLACAK?
Organizasyonda 32 branşta toplam 329 etkinlik gerçekleştirilecek.
Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda yer alan karate ve beyzbol branşları organizasyondan çıkarılırken, Paris 2024 Olimpiyatları'nda ilk kez breakdans branşında mücadele gerçekleştirilecek.
Paris 2024 Olimpiyatları'da mücadeleye sahne olacak branşlar şöyle:
Atletizm, atıcılık, badminton, basketbol (3x3 basketbol, basketbol), binicilik (at terbiyesi, engel atlama, 3 günlük yarışma), bisiklet (BMX serbest stil, BMX yarış, dağ, yol, pist), boks, breakdans, cimnastik (artistik, ritmik, trampolin), eskrim, futbol, güreş, (grekoromen, serbest), golf, halter, hentbol, hokey, judo, kano (akarsu slalom, durgunsu), kaykay, kürek, masa tenisi, modern pentatlon, ragbi, su sporları (yüzme, maraton yüzme, atlama, sutopu, senkronize yüzme), dalga sörfü, okçuluk, tekvando, tenis, triatlon, tırmanış, voleybol (plaj voleybolu, voleybol), yelken.
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