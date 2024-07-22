Paris 2024 Olimpiyatları ne zaman başlayacak? (2024 Paris Olimpiyat Oyunları başlangıç tarihi)

2024 Paris Olimpiyatları'nın başlayacağı tarih tüm sporseverler tarafından sorgulanmaya başladı. Paris 2024 Olimpiyatları'nda birçok branştan sporcu yer alacak ve madalya için ter dökecek. Peki, Paris 2024 Olimpiyatları ne zaman başlayacak?



PARİS OLİMPİYATLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



2024 Paris Olimpiyatları'nın başlayacağı tarih belli oldu.



Buna göre; Paris'te 26 Temmuz tarihinde başlayacak olan 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları, 11 Ağustos tarihinde sona erecek.



Oyunlarda, 204 ülkeden 10 bin 500 sporcu madalya mücadelesi verecek.

