Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Abdullah Kayapınar'dan gümüş madalya

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para halterde milli sporcu Abdullah Kayapınar, erkekler 49 kiloda gümüş madalyanın sahibi oldu.
Porte de la Chapelle Arena'da 49 kiloda final müsabakasına çıkan Kayapınar, İlk hakkında 172, ikinci hakkında 176, üçüncü hakkında da 180 kiloyu kaldırdı.
Son hakkında 184 kiloyu kaldıramayan milli sporcu 2'nci olarak gümüş madalya kazandı.
Kayapınar, para halterde madalya kazanan ilk erkek Türk sporcu olarak da tarihe geçti.
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