Paris 2024'e geri sayım: Türkiye tekvandoda 6'da 6 yaptı

Türkiye, Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda son 6 organizasyonda olduğu gibi tekvandoda yine madalya hedefliyor.



Paris'in kültürel simgelerinden Grand Palais'te yapılacak tekvando müsabakaları, 7-10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.



Oyunlarda erkek ve kadınlarda 4 farklı kategoride madalyanın dağıtılacağı tekvandoda 64'er erkek ve kadın, 128 sporcu yarışacak.

TÜRKİYE'NİN EN ÇOK MADALYA KAZANDIĞI ÜÇÜNCÜ BRANŞ



Tekvando, ilk kez Seul 1988 Olimpiyatları'nda oyunlara dahil edildi.



Barcelona 1992 Olimpiyatları Oyunları'nda da madalya dağıtılan tekvando branşı, Atlanta 1996'da oyunlardan çıkarıldı.



Sidney 2000 ile olimpiyatlardaki yerini yeniden alan tekvando, güreş ve halterden sonra Türkiye'nin en fazla madalya kazandığı üçüncü branş oldu.



Oyunlarda 1988 ve 1992'de bu branşta madalya kazanamayan Türkiye, Sidney 2000, Atina 2004, Pekin 2008, Londra 2012, Rio de Janeiro 2016 ve Tokyo 2020 Olimpiyatları'ndan madalyayla döndü.



TÜRKİYE 5 SPORCUYLA KATILACAK



Paris 2024'te Türkiye'yi tekvandoda 5 sporcu temsil edecek.



Olimpiyatlarda Merve Dinçel Kavurat, Hatice Kübra İlgün, Nafia Kuş, Hakan Reçber ve Emre Kutalmış Ateşli madalya mücadelesi verecek.



Kafilede yer alan isimlerden Hatice Kübra İlgün ve Hakan Reçber, Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanmayı başardı.



TÜRKİYE 9 MADALYA KAZANDI



Türkiye'nin, tekvando branşında 1 altın, 3 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 9 olimpiyat madalyası bulunuyor.



Londra 2012 Olimpiyatları'nda İstiklal Marşı'nı okutan Servet Tazegül, bu branşta Türkiye'ye altın madalya getiren tek sporcu oldu. Aynı oyunlarda Nur Tatar da gümüş madalya kazandı.



Pekin 2008 Olimpiyatları'nda Azize Tanrıkulu, Atina 2004 Olimpiyatları'nda ise Bahri Tanrıkulu, gümüş madalya kazanan diğer sporcular oldu.



Sidney 2000 Olimpiyatları'nda Hamide Tosun, Pekin 2008 Olimpiyatları'nda Servet Tazegül, Rio de Janeiro 2016 Olimpiyatları'nda Nur Tatar, Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda da Hatice Kübra İlgün ve Hakan Reçber, bronz madalya aldı.

