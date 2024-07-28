Paris 2024'te drone skandalı: Kanada'nın 6 puanı silindi

FIFA, Yeni Zelanda'nın antrenmanını drone ile gözetlemesi nedeniyle Kanada Kadın Futbol Takımı'nın Olimpiyatlar'daki 6 puanını sildi ve teknik direktör Bev Priestman'a 1 yıl men cezası verdi.

6 puanlık kesintiye nasıl itiraz edebileceğini araştırdığını söyleyen Kanada Futbol Federasyonu da Paris Oyunlarını sarsan bir davada 226 bin dolar para cezasına çarptırıldı.

EKSİ 3 PUANA DÜŞECEK

Yeni Zelanda, Kanada'nnı 2-1 kazandığı Olimpiyat mücadelesinden önce rakip takım teknik ekibinin antrenmanları drone ile gözetlediği gerekçesiyle şikayetçi olmuştu.

FIFA'nın kararının ardından, son Olimpiyat şampiyonu A Grubu'nda eksi 3 puana düşecek.

"İTİRAZ YOLLARINI ARAŞTIRIYORUZ"

Kanada Olimpiyat Komitesi CEO'su ve Genel Sekreteri David Shoemaker, "Anladığımız kadarıyla bu konuda hiçbir rol oynamayan Kanada Kadın Olimpiyat futbol takımındaki sporcular için çok üzülüyoruz. Sporculara destek olmak amacıyla, Canada Soccer ile birlikte, bu Olimpiyat turnuvasındaki altı puanlık kesintiyle ilgili itiraz yollarını araştırıyoruz." dedi.

Kanada, Pazar günü A Grubunda üç puanla lider olan Fransa ile oynayacak.



Ardından Çarşamba günü Yeni Zelanda gibi puanı olmayan Kolombiya ile karşılaşacak.

Her grupta ilk iki sırayı alan takımlar ve üçüncü sıradaki en iyi iki takım Olimpiyat çeyrek finallerine katılmaya hak kazanıyor.

Oyunların geri kalanında Kanada'yı yardımcısı Andy Spence çalıştıracak.