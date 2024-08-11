Paris 2024'te kadınlar basketbol şampiyonu ABD

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar basketbolda şampiyon belli oldu.

Ev sahibi Fransa, Bercy Arena'da ABD ile karşı karşıya geldi. İlk periyodu ABD, 15-9'luk üstünlükle geçerken maçın ilk yarısı 25-25 eşitlikle tamamlandı.

Müsabakanın 3. periyodu 45-43'lük skorla ABD lehine sonuçlanırken, son periyot kıyasıya mücadeleye sahne oldu.

Maçın tamamlanmasına 3.8 saniye kala Kahleah Copper'ın serbest atış çizgisinden bulduğu sayıyla skor 64-67'ye geldi.

Fransa hızlı hücumda süre biterken Gabby Williams ile isabet bulurken, oyuncunun ayağının çizgiye basmasından dolayı 2 sayı olarak belirlendi ve ABD maçı 67-66 kazandı.



Fransa'da Aja Wilson 21 sayıyla müsabakanın en skoreri olurken, 13 ribaund ve 4 blok üretti. ABD'de Gabby Williams 19 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.