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Paris 2024'te klasik yayda altın ve gümüş madalyayı Güney Kore kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar klasik yay okçuluk finalinde Sihyeon Lim altın, Suhyeon Nam gümüş, Lisa Barbelin bronz madalya kazandı.

Paris 2024'te klasik yayda altın ve gümüş madalyayı Güney Kore kazandı

 Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda okçuluk branşı kadınlar klasik yay kategorisinde finaller yapıldı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Les Invalides'te gerçekleştirilen organizasyonun finalinde Güney Kore'den 2 sporcu karşı karşıya geldi.

Sihyeon Lim, takım arkadaşı Suhyeon Nam'ı 7-3 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Suhyeon Nam'ın gümüş madalya elde ettiği finallerin bronz madalya mücadelesinde ise Fransız Lisa Barbelin, Güney Koreli Hunyoung Jeon'u 6-4 mağlup ederek kürsünün 3'üncü basamağında yer aldı.

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