Paris 2024'te Türkiye'yi temsil edecek atlet sayısı 15 oldu

Türkiye Atletizm Federasyonundan (TAF) alınan bilgiye göre, Dünya Atletizm Birliğinin güncellediği olimpik sıralamanın ardından Paris 2024'e katılacak isimler belli oldu.



Daha önce olimpiyat barajını geçen sporculardan sonra Kayhan Özer, Alperen Acet, Necati Er, Özkan Baltacı, Buse Savaşkan, Emel Dereli ve Meryem Bekmez de olimpik sıralama doğrultusunda oyunlara katılma hakkı elde etti.



Meryem Bekmez ve Salih Korkmaz, 20 kilometre yürüyüşte bireysel, maraton yürüyüş karışık takımda da ülke kotası aldı. TAF, maraton yürüyüş karışık takım kategorisinde Ayşe Tekdal ile Mazlum Demir'in Paris 2024'e gitmesine karar verdi.



Paris 2024 Olimpiyatları'nda yarışacak milli atletler şöyle:



ERKEKLER



100 metre: Kayhan Özer



400 metre engelli: Berke Akçam, Yasmani Copello



20 kilometre yürüyüş: Salih Korkmaz



Maraton: Kaan Kigen Özbilen



Yüksek atlama: Alperen Acet



Üç adım atlama: Necati Er



Sırıkla atlama: Ersu Şaşma



Çekiç atma: Özkan Baltacı



KADINLAR



20 kilometre yürüyüş: Meryem Bekmez



Yüksek atlama: Buse Savaşkan



Üç adım atlama: Tuğba Danışmaz



Gülle atma: Emel Dereli



KARIŞIK



Maraton yürüyüş takım: Ayşe Tekdal, Mazlum Demir



Bakan Bak'tan olimpiyat kotası alan milli atletlere tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, atletizm branşında olimpik sıralamaya göre Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kotası alan yedi milli sporcuyu yayımladığı mesajla tebrik etti.



Bakan Osman Aşkın Bak, kutlama mesajında, "Dünya Atletizm Federasyonu tarafından açıklanan sıralamaya göre Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele etme hakkı kazanan milli atletlerimiz Kayhan Özer, Alperen Acet, Necati Er, Özkan Baltacı, Buse Savaşkan, Emel Dereli ve Meryem Bekmez'i tebrik ediyorum. Sporcularımıza, ülkemizi temsil edecekleri Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Olimpik sıralamaya göre 7 kotanın daha alınmasıyla atletizmde Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil edecek sporcu sayısı 15'e yükseldi.