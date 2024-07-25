Paris 2024'te yıldızlar sahne alacak

Paris'te yarın açılış töreniyle başlayacak ve 11 Ağustos'ta sona erecek 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 bin 500 sporcu, hayalleri olan madalyaları kazanmaya çalışacak. Bu sporcular içerisinde mücadele ettikleri branşlarda elde ettikleri başarılarla yıldızlaşan isimler de yer alacak.



Olimpiyatlarda üç şampiyonluğu bulunan Kevin Durant, NBA'de tüm zamanların sayı kralı LeBron James ile NBA yıldızları Stephen Curry, Jayson Tatum ve Anthony Davis'in kadrosunda olduğu ABD Basketbol Takımı, Sırbistan Basketbol Takımı'nda forma giyen NBA yıldızı Nikola Jokic, Yunanistan Basketbol Milli Takımı'nda oynayan NBA oyuncusu Giannis Antetokounmpo, 7 olimpiyat ve 30 dünya şampiyonası madalyası bulunan ABD'li kadın cimnastikçi Simone Biles, 24 kez grand slam kazanan ve bir olimpiyat madalyası bulunan ünlü Sırp tenisçi Novak Djokovic, Paris'te yine hünerlerini sergileyecek.

REKORTMENLER SAHNEYE ÇIKACAK



Olimpiyat ve dünya şampiyonlukları olan rekortmen ABD'li yüzücü Katie Ledecky, iki olimpiyat altını bulunan İspanyol tenisçi Rafael Nadal ve tüm zamanların en iyi maratoncusu olarak kabul edilen Kenyalı Eliud Kipchoge, Paris 2024'te madalya almak için mücadele edecek.



Hindistan'ın atletizmde ilk madalyasını kazanan ciritçi Neeraj Chopra, dünya rekortmeni İsveçli sırıkla atlamacı Armand Duplantis, dünya şampiyonu ABD'li kadın atlet Sha'Carri Richardson, olimpiyat bronz madalyası ve dünya şampiyonlukları sahibi ABD'li atlet Noah Lyles, olimpiyat şampiyonu Kenyalı kadın atlet Faith Kipyegon, dünya ve olimpiyat şampiyonu Fransız judocu Teddy Riner ile iki kez olimpiyat altın madalyası ve 5 dünya şampiyonluğu bulunan Jamaikalı kadın atlet Shelly-Ann Fraser-Pryce, yeni zaferler için Paris'te olacak.

DÜNYANIN GÖZÜNÜN ÜSTÜNDE OLACAĞI SPORCULAR