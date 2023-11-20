Paris Basketball-Beşiktaş Emlakjet maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Basketbol BKT Avrupa Kupası A Grubu'nun 8. haftasında Beşiktaş Emlakjet, 21 Kasım'da deplasmanda Fransa ekibi Paris Basketball ile karşılaşacak. Oynadığı müsabakaların tümünü kazanan Paris Basketball 10 takımın mücadele ettiği A Grubu'nda zirvede yer alıyor. İşte, Paris Basketball-Beşiktaş Emlakjet maçı hakkında bilgiler...
Paris Basketball-Beşiktaş Emlakjet maçı 21 Kasım Salı günü yapılacak.
Georges Carpentier Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak.
Paris Basketball-Beşiktaş maçı TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.
- Etiketler :
- Haberler -
- Basketbol
- Maç
- Beşiktaş