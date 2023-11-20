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Paris Basketball-Beşiktaş Emlakjet maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş Emlakjet, BKT Avrupa Kupası'nda Paris Basketball'a konuk olacak. Grupta çıktığı 7 maçta 5 galibiyet ve 2 yenilgi yaşayan Beşiktaş, haftaya averajla ikinci sırada girdi. Peki, Paris Basketball-Beşiktaş Emlakjet maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Paris Basketball-Beşiktaş Emlakjet maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BKT Avrupa Kupası A Grubu'nun 8. haftasında Emlakjet, 21 Kasım'da deplasmanda Fransa ekibi Paris Basketball ile karşılaşacak. Oynadığı müsabakaların tümünü kazanan Paris Basketball 10 takımın mücadele ettiği A Grubu'nda zirvede yer alıyor. İşte, Paris Basketball-Beşiktaş Emlakjet maçı hakkında bilgiler...

Paris Basketball-Beşiktaş Emlakjet maçı 21 Kasım Salı günü yapılacak.

Georges Carpentier Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak.

Paris Basketball-Beşiktaş maçı TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

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