Paris Basketbol-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Paris Basketbol-Fenerbahçe Beko maçı neden ertelendi?

Fenerbahçe Beko, Paris Basketball maçının rakip takımdaki salgın nedeniyle ertelendiğini açıkladı. İşte, Paris Basketbol-Fenerbahçe Beko maçı hakkında bilgiler...



YENİ TARİH HENÜZ BELLİ OLMADI



Fenerbahçe Beko, Paris Basketball maçının salgın nedeniyle ertelendiğini duyurdu.



Fransız ekibinin çoğu oyuncusu hastalandığı için maça çıkacak kadar yeterli kadro oluşmadı.



Maç için Fransa'ya giden Fenerbahçe'nin tüm masraflarını Paris ekibi karşılayacak.



Sarı lacivertlilerden yapılan açıklama şöyle:



"Paris Basketbol ve Fenerbahçe Beko arasında 19 Aralık Perşembe günü (bugün) oynanması planlanan EuroLeague 17. hafta mücadelesi, Paris Basketball takımının yaşadığı salgın dolayısıyla karşılaşmaya çıkabilecek oyuncu sayısının sekizin altına düşmesi ve bu durumda geçerli olan EuroLeague kuralları gereğince ileri bir tarihe ertelenmiştir. Karşılaşmanın oynanacağı yeni tarih, Kulübümüz ile istişare edilerek belirlenecek ve EuroLeague tarafından ilerleyen günlerde paylaşılacaktır."



TAKIMLARIN SON DURUMU



Ligde yaptığı 16 maçta 10 galibiyet alan sarı-lacivertli ekip, 5. sırada yer alıyor.



Son 5 maçında 4 yenilgi yaşayan Fenerbahçe Beko, çift maç haftasının ilk müsabakasında Barcelona'ya deplasmanda 90-63 mağlup oldu.



Sezona ilk 4 maçta aldığı 1 galibiyetle başlayan, ardından oynadığı 10 mücadeleyi kazanan Paris Basketbol, son 2 karşılaşmasını ise yitirdi. Fransa temsilcisi, ligde ikinci sırada bulunuyor.



Taraftarı önünde çıktığı 8 maçta 4 galibiyet ve 4 yenilgi yaşayan Fenerbahçe Beko, deplasmanda ise 6 galibiyet elde ederken 2 kez kaybetti.



Çift maç haftasını Paris Basketbol ile yapacağı müsabakayla tamamlayacak Fenerbahçe Beko, mücadeleyi kazanması durumunda rakibiyle aynı galibiyet sayısına ulaşacak.

